Reggina: ‘Siamo belli, siamo sfortunati: assolutamente sbagliato’

Adagiarsi sugli episodi, pensare che sia solo la sfortuna a caratterizzare un percorso e convincersi di essere bravi a prescindere. C’è tanto nelle dichiarazioni a caldo del Ds Taibi, tra atteggiamento, comportamenti in campo e poi quel concetto ribadito con forza che deve essere totalmente cancellato dalla testa di tutti i calciatori: “Siamo belli, siamo sfortunati. Assolutamente sbagliato“.

La serie B, campionato diverso da tutti gli altri

La serie B è un campionato totalmente diverso da tutti gli altri. Dove l’imprevedibilità è dietro l’angolo, l’equilibrio lo ha sempre caratterizzato e dove tre partite con risultati positivi o negativi ti cambiano il volto della classifica. A tutti questi elementi, però, da questa stagione se ne aggiunge uno nuovo, che è quello del numero di squadre altamente competitivo all’interno della cadetteria. Mai come in questo campionato tante compagini di livello battaglieranno per il salto di categoria e da qualche settimana ci si è accorti come la differenza stia venendo fuori.

In occasione della settima giornata, hanno praticamente vinto tutte le grandi, non poteva farlo anche il Frosinone, visto che si è confrontato con un’altra big che sulla squadra di Nesta ha avuto la meglio, il Monza.

Leggi anche

Quel segnale già lanciato dal DS Taibi

Per la Reggina, le ambizioni iniziali si sono con il tempo ridimensionate ed è stato lo stesso Taibi a collocare la squadra amaranto dietro almeno dieci società. Un segnale verso tutti non sappiamo se anche una convinzione ed è probabilmente su questi temi che martedi, insieme al tecnico Toscano, ne discuterà con il gruppo.