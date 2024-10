Reggina: Taibi e gli aggiornamenti sulla trattativa per Falcinelli

Una lunga panoramica su strategie di mercato, acquisti e cessioni quella del Ds Taibi a “Passione Amaranto” sul canale ufficiale della Reggina.

Un passaggio è stato riservato ai dialoghi avviati con il Bologna per due calciatori, Falcinelli e Falleti. Su quest’ultimo ha dichiarato: ““Falletti è un calciatore molto bravo, ma in quel ruolo abbiamo Bellomo che secondo me è uno dei migliori. Doveva faticare in c ed ha fatto un grande campionato, figuriamoci in serie B. In quella posizione siamo a posto”. Era stato il Ds del Bologna Bigon a parlare di sondaggio qualche mese addietro.

Poi un passaggio su Falcinelli, trattativa reale ma complicata: “Ho parlato con il Bologna. La trattativa è tutt’altro che semplice, stiamo cercando di trovare una soluzione anche con gli agenti. Quando si parla di molti soldi non è facile, ma ci proveremo”.