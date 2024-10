Reggina, Taibi-Maldini: dal confronto, alla trattativa quasi conclusa

In amaranto starebbe per arrivare un giovane portiere di talento

Una anticipazione quella di Gazzetta del Sud che sta per diventare qualcosa di concreto. Il Ds Taibi qualche giorno addietro aveva dichiarato in maniera categorica il suo dietro front riguardo la trattativa per il giovane portiere Carnesecchi, affermando allo stesso tempo di aver avuto un confronto parecchio approfondito con Paolo Maldini, per il prestito del giovane Plizzari, quest’anno in forza al Livorno.

Dal dialogo alla trattativa e la possibilità che questa si possa concludere anche in breve tempo. Alessandro Plizzari (classe 2000), come Carnesecchi, rientra nelle stretta cerchia di giovani portieri di livello nel panorama italiano ed il suo eventuale arrivo, sempre secondo Gazzetta del Sud aprirebbe un nuovo scenario, la possibile conferma di Enrico Guarna.

foto: transfermarkt.it