Reggina, Taibi: ‘Menez sprecato in B. Ho resistito a diverse tentazioni’

Una chiacchierata di chiusura mercato con il Ds Taibi a “Passione Amaranto” per riepilogare quanto fatto dalla Reggina in questa intensa sessione che si è chiusa alle ore 20 del ottobre: “E’ stato faticoso. Sono andato via qualche ora prima perchè la Reggina aveva concluso il suo operato. E’ stato faticoso, nessun rimpianto, ma la soddisfazione di avere rinforzato la squadra e cose più complicata, l’essere riuscito a piazzare tutti i movimenti in uscita.

Quando sono arrivato qui tre anni fa tanti calciatori volevano andar via da Reggio, adesso succede il contrario. C’era molta depressione e tra i miei obiettivi, quello di riportare entusiasmo tra la tifoseria. Reggio ti rende orgoglioso, calcisticamente siamo tornati come venti anni fa. Qui si sta bene, Reggio con il suo clima, il suo sole e il suo mare, io qui sto benissimo e qui si sta benissimo.

Giocatori come Menez fanno il bene del nostro calcio. A lui ho detto ‘cosa ci fai in questa categoria?’ Speravo di vedere anche in campo quella rabbia e quel desiderio di far bene che ho visto nei suoi occhi la prima volta che ci siamo incontrati e così è stato. Merito del presidente Luca Gallo che ha avallato questa mia idea e anche di mister Toscano, che in queste situazioni è molto bravo.

Marcucci è un centrocampista classe ’99 che a me piace molto ed in prospettiva ci permette di patrimonializzare.

Ci sono state tante richieste per alcuni dei nostri calciatori, ma con il mister avevamo definito quella che doveva essere la lista degli Over e non abbiamo ceduto alle tentazioni“.