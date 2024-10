Reggina, Taibi: ‘Preferenze? Noi siamo la Reggina. Pochesci? Conta il campo’

Attenzione rivolta al match che si giocherà domenica 12 maggio al Granillo tra la Reggina ed il Monopoli. Ne parla a Radio Antenna Febea il DS Massimo Taibi: “Il Monopoli è una squadra che gioca bene, se mi avessero chiesto una preferenza avrei detto i pugliesi. Se vogliamo comunque andare avanti nei play off dobbiamo considerare che l’una vale l’altra, a Pochesci ed alle sue dichiarazioni dobbiamo dare il peso giusto, quello che conta è il campo, non quello che si dice fuori.

L’entusiasmo è incredibile, come ai bei tempi, a Vibo, in casa con la Casertana, ieri a Piazza Duomo. Qualche mese fa, prima che arrivasse il presidente Gallo si era in duemila allo stadio, grazie al lavoro di tutti.

La pressione è per tutti, per noi e per il Monopoli, non si gioca tutti i giorni con 15.000 persone allo stadio, senza pensare di avere due risultati su tre e con il rispetto per il nostro avversario.

Il tecnico riesce a farli giocare bene, ci sono individualità importanti, giocano insieme da due anni, ma noi siamo la Reggina e non dobbiamo avere paura di nessuno, come sempre sarà il rettangolo di gioco a dire la verità.

Non c’è nulla di scontato e questo i miei ragazzi lo sanno. Questa è una gara fondamentale meritata dal tecnico e dai calciatori, vedremo quello che succederà, sperando di andare il più avanti possibile. Giocheremo con la mentalità che abbiamo senza fare calcoli, c’è tanta qualità e con i suoi elementi può fare male”.

Leggi anche

Leggi anche