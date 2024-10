Reggina, Taibi: ‘Appuntamento con il presidente per programmare il futuro’

E’ la voce della società ed in questi giorni che ci separano dall’atteso Consiglio Federale, ha parlato diverse volte il Ds della Reggina Massimo Taibi. L’ultima intervista in ordine di tempo a TMW: “Per fortuna non devo essere io a decidere, ci sono le autorità preposte chiamate a prendere posizioni importanti. Entro il 20 dovremmo sapere qualcosa in più, la certezza è che il partito degli scontenti sarà inevitabilmente nutrito. So che la promozione delle prime dei tre gironi non è in discussione, lavoreranno per stabilire i criteri per la quarta squadra che disputerà il campionato di serie B. Come società non possiamo fare altro che aspettare, credo che a stretto giro di posta arriveranno comunicazioni ufficiali. A prescindere dalla ripresa o meno, ritengo che abbiamo dimostrato sul campo il nostro valore meritando il primo posto in classifica in un girone difficilissimo.

Ho la fortuna di avere alle spalle una grande società, il presidente è sinonimo di forza e garanzia. Mi ha dato carta bianca e non volevo assolutamente sbagliare la scelta dell’allenatore. Mister Toscano ha svolto un lavoro egregio, ha tirato fuori il 300% da ogni giocatore e questo ci ha permesso di conservare il primo posto sin dalle giornate iniziali. Sicuramente proseguiremo con lui, aspettiamo solamente la ratifica del Consiglio Federale per programmare concretamente il futuro.

Tutti gli attuali calciatori hanno dato un contributo importante, al momento opportuno parleremo con ciascuno di loro per trovare la soluzione migliore. Al mio fianco lavorerà con costanza un professionista serio come Matteo Patti, insieme al mio staff cercheremo di portare avanti il progetto nel migliore dei modi. Quando possibile incontreremo il presidente per parlare di budget e obiettivi, sono certo che la proprietà vorrà essere ancora protagonista pur senza fare proclami e restando con i piedi per terra. L’ambizione è viva in ognuno di noi, l’imprevedibilità della B consente a tutti di sognare in grande e di non porsi limiti. Pur senza creare false aspettative”.