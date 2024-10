Reggina: quando basta una foto per sognare

Quando si ha un presidente ambizioso e vincente come Luca Gallo, il tifoso può sognare ed immaginare qualsiasi cosa. Ogni promessa fatta dal massimo dirigente si è trasformata in un dato di fatto ed allora se il tuo presidente dopo aver conquistato la serie B dopo un solo anno, promette di costruire una squadra vincente anche in cadetteria, c’è da crederci. Se poi il primo colpo di mercato è rappresentato da Jeremy Menez e nel frattempo il Ds Massimo Taibi posa in foto con Mino Raiola a Montecarlo, ecco che la fantasia del tifoso può andare oltre ogni immaginazione.

Di sicuro bolle più di qualcosa in pentola. La Reggina ha grandi ambizioni e voglia di stupire, andare a ricercare il calciatore che può interessare nel lungo elenco di giocatori rappresentati da uno dei più forti procuratori al mondo, diventa impresa complicata. Qualche nome credibile è venuto fuori, qualche altro è pura fantasia. Nell’attesa del grande secondo colpo, i tifosi della Reggina, per il momento, si godono il ritorno della società al centro delle attenzioni dei media nazionali e non solo.