Taibi: ‘Reginaldo non ha ancora firmato. Ma non finisce qui’

Altra giornata di ufficializzazioni. Uno dietro l’altro sono stati annunciati i difensori Bertoncini e Rossi e l’attaccante Corazza. Il DS Taibi, presente al Centro Sportivo S. Agata, ha rilasciato alcune dichiarazioni proprio attinenti al calciomercato amaranto: “Reginaldo non ha ancora firmato, c’è qui il suo procuratore ci vedremo domani mattina, non posso dire di averlo chiuso.

Se dovessimo chiudere con Reginaldo sicuramente prenderemo un altro attaccante, ma a questo ci penseremo più avanti. Ci sarà anche da effettuare qualche operazione in uscita anche se in questo momento tutti vogliono restare alla Reggina. A centrocampo manca un esterno sinistro per il concetto della coppia per ogni ruolo e poi forse anche uno a destra”.

