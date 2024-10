Reggina: il Ds Taibi sulle strategie di calciomercato e l’involuzione di Rivas

Nel lungo intervento a “Passione Amaranto”, il direttore sportivo Massimo Taibi ha analizzato le difficoltà di un giocatore in forte involuzione come Rivas e le strategie di mercato che cambiano:

Il peso delle responsabilità

“Oggi i giocatori più esperti sentono il peso della responsabilità e quando le cose non riescono, si ottiene l’effetto contrario. Ho parlato con Cionek ed Hetemaj per quelle ammonizioni, ma quando hai voglia di ribaltare una situazione difficile spesso incappi in momenti di nervosismo senza volerlo, sono stati richiamati per questo”.

Rivas e la sua involuzione

“Rivas ha nelle sue qualità migliori l’esplosività, la gamba, lo scatto. In questo momento fa grande fatica ad esprimersi, rispetto ad altri ha avuto problemi fisici, poi la Nazionale, i lunghi viaggi. Adesso da dieci giorni si allena con regolarità e sa bene che non sta rendendo secondo quelle che sono le sue potenzialità. Ho parlato con il ragazzo, lui sa che si trova in un momento complicato e se ne rende conto. Il mister e la società hanno il dovere di aiutarlo ad uscire, deve darsi una mossa anche lui perchè parliamo seppur di giovane, soprattutto di calciatori professionisti”.

Le strategie sul calciomercato