Reggina: Taibi su promozione, mercato, i tifosi e Toscano

La Reggina si affida a Taibi per la comunicazione e questa volta il DS è stato protagonista di una video intervista con i colleghi di Gazzetta del Sud: “Credo che quella con il Picerno sia stata l’ultima partita della stagione. Non ci sono le risorse in serie C per rispettare i protocolli sanitari e la maggior parte dei presidenti ha chiesto lo stop definitivo. Noi siamo pronti a qualsiasi soluzione.

Se ci chiederanno di tornare a giocare saremo contenti, se arriverà la promozione festeggeremo comunque.

Mi incatenerò l’ho detto in maniera ironica se non dovessero consentirci la promozione. Mimmo Toscano l’anno prossimo sarà con noi, con lui ho un rapporto speciale. Il mercato? Mi sento con diversi procuratori, ma ancora non si sa quando inizierà. Se dovessimo salire, l’obiettivo è costruire una squadra importante.

Tutti mi chiedono di Missiroli e Barillà. Intanto i matrimoni si fanno in due e poi è prematuro oltre che poco corretto parlare di altri nei confronti dei nostri calciatori.

I tifosi? straordinari, non ho altri aggettivi”.