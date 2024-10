La Reggina ed il tecnico. Ci siamo quasi, ma non sarà oggi

Quello che sembra tutto scontato, in realtà non lo è. La Reggina vuole Mimmo Toscano, Mimmo Toscano vuole la Reggina, in mezzo ci sono una serie di questioni da risolvere, a partire dalla situazione contrattuale del tecnico, che dovrà prima di ogni cosa discuterne con la società di appartenenza (impegnata nei play off promozione).

Dal presidente Gallo, passando per il DG Gianni e poi ancora Taibi, più volte si è dichiarato quale sia l’obiettivo per la panchina e pur senza mai farne il nome, l’identikit converge sul trainer reggino.

Il quale sia nella lista delle preferenze, come anche nelle trattative è più avanti degli altri, ma siccome quello del calcio è un mondo imprevedibile, il DS amaranto si muove comunque anche su soluzioni alternative per evitare spiacevoli sorprese.

Non sarà oggi il giorno dell’annuncio come si diceva da più parti, è assai probabile che possa arrivare tra giovedi e venerdi. Non c’è fretta di chiudere, anche se poter ufficializzare il nuovo allenatore, significherebbe lavorare anche in chiave mercato con quell’anticipo utile ed a volte necessario per superare la concorrenza.

Leggi anche

Leggi anche