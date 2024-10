Verrà costruita una Reggina per vincere. Quanti saranno gli abbonati?

C’è tanta curiosità ed attesa. Tutte le strade portano a Mimmo Toscano, i tifosi attendono che la notizia diventi ufficiale. E’ certamente il primo nella lista di gradimento, la società lo sa bene, tanto che tra i profili individuati, è quello che rappresenta la priorità.

Mimmo Toscano, reggino, cresciuto nel settore giovanile della Reggina e sempre con la maglia amaranto vittorioso di quel campionato di serie C con Zoratti tecnico. Lui sa come si vince anche da allenatore avendolo fatto sulle panchine di Cosenza, Ternana e Novara.

Riuscire a portarlo su quella della Reggina, sarebbe già un buon punto di partenza per quelli che sono gli obiettivi della società per la prossima stagione. Ma come risponderà la piazza in termini di partecipazione?

I numeri che si sono succeduti da quando Luca Gallo è diventato il proprietario della società sono impressionanti, con la punta massima toccata in occasione del play off che si è giocato in casa contro il Monopoli. 14.000 spettatori e la dimostrazione di un entusiasmo definitivamente ritrovato, che potrà essere ulteriormente rilanciato da una campagna acquisti di spessore e quindi la dimostrazione di una volontà che è quella di provare a vincere. In città di parla di 10.000 potenziali abbonati, ma sarà davvero così?

Leggi anche

Leggi anche