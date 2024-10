Reggina, Tempestilli: il sogno di Gallo, l’arrivo di Falsini

Una lunga intervista realizzata da Gazzetta del Sud con il responsabile del settore giovanile della Reggina e del centro sportivo S. Agata Tonino Tempestilli. Questi alcuni passaggi, partendo dalla prima squadra: “Taibi e Toscano sono una garanzia. Sarà una stagione lunga, difficile anche se esistono i presupposti per far bene. Il presidente Luca Gallo coltiva un sogno, Reggio è una piazza prestigiosa che negli anni scorsi ha assaporato il grande calcio.

Fondamentale comunque rimanere con i piedi per terra. Falsini è una persona preparata e poi un ex calciatore della Reggina stimato dai tifosi. Aveva lavorato a Roma nel periodo in cui c’ero anche io.

Abbiamo riportato al S. Agata personaggi che hanno fatto la storia, era doveroso prendere determinate decisioni. Siamo sulla buona strada nonostante il percorso sia ancora lungo. Non ho la bacchetta magica, anche se appena chiamo qualcuno, ho subito un riscontro positivo”.