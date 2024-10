La Reggina bussa alla porta dell’Inter per un altro giovane

La Reggina, dopo il no di Rami, è alla ricerca di un difensore, o forse due, dipenderà anche dalla posizione di Davide Bertoncini molto richiesto sul mercato. Arriverà quello di esperienza a rinforzare un reparto comunque già ben attrezzato, ma si punta anche su qualche giovane per completarlo.

Andreaw Gravillon, tornato in nerazzurro dopo l’esperienza all’Ascoli, spera finalmente di poter effettuare il grande salto nella massima serie. Nel frattempo l’Inter, società proprietaria del cartellino, ne sta cercando una sistemazione in prestito e la Reggina risulta tra le società interessate al difensore.

Secondo Gazzetta dello Sport l’operazione non è semplice, intanto per le ambizioni del giovane classe 98 di poter approdare in serie A e poi per i richiami che arrivano da Francia ed Inghilterra.