Reggina: tifoseria in attesa tra indiscrezioni e curiosità. Oggi le prime notizie

E' arrivato il giorno in cui sulla nuova Reggina i tifosi potranno sapere qualcosa in più. Intanto, dopo quanto vissuto, è davvero una impresa essere qui a parlare di futuro, mentre nelle ultime ore, venuta fuori la notizia della conferenza stampa, hanno preso il via le solite voci insieme alle indiscrezioni. In realtà nel breve comunicato inviato ai giornalisti convocati "per importanti novità circa l’organizzazione del Club", non vi è alcuna specifica, quindi resta da capire e questo lo sapremo solo più tardi, se verrà annunciato il nuovo organigramma societario in tutte le sue figure, compreso il presidente con Marcello Cardona in cima alla lista dei preferiti, oppure il nuovo CdA che non comprende i soggetti che si occuperanno invece della parte tecnica. Non resta che attendere e la curiosità è tanta, c'è chi sostiene con assoluta certezza che gli uomini scelti dal presidente Saladini siano di grandissimo spessore e competenza.

La diretta della della conferenza stampa andrà in onda in esclusiva su Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87 del digitale terrestre.