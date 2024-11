Reggina: i tifosi si preparano ad accogliere Inzaghi. Arriva giovedi

Fermento, entusiasmo e fibrillazione. L’ingaggio di Filippo Inzaghi ha scosso nuovamente l’ambiente amaranto dopo un periodo di apatia ed una sorta di scollamento evidenziatosi nell’ultima stagione. La nuova proprietà che con coraggio e grandi ambizioni ha acquisito il club, vicinissimo ad un nuovo fallimento, ha iniziato nel migliore dei modi, tanto da mettere a segno come primo colpo ufficiale della nuova stagione, uno degli allenatori più importanti della cadetteria, oltre alla straordinaria carriera di Inzaghi come calciatore.

Si ricomincia e tutti sono curiosi di capire quale sarà l’organico che verrà messo a disposizione del nuovo tecnico, con una strategia sul calciomercato che per forza di cose subirà importanti cambiamenti. In altra pagina del nostro giornale si è parlato di Modolo, mentre su Gazzetta del Sud si è lanciato il nome del giovane attaccante Mulattieri. Questo è un gruppo che perderà dei pezzi e che lo stesso Inzaghi dovrà valutare nella sua interezza per capire chi dei presenti potrà essere utile alle sue idee di gioco. Nel frattempo, come detto, c’è grande attesa per l’arrivo del nuovo allenatore previsto per la giornata di domani giovedi 14 luglio. Dovrebbe atterrare a Reggio Calabria alle ore 16.