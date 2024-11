Reggina: l’entusiasmo dei tifosi, la prudenza di mister Inzaghi ed il mercato

Contro il Palermo test assai singificativo per verificare i progressi della squadra. Attese novità in entrata

La vittoria contro il Sudtirol ha certamente lasciato delle buone indicazioni. Mister Inzaghi ha avuto modo di osservare i suoi da una postazione diversa dal solito, causa squalifica, solitamente la posizione ideale per inquadrare al meglio pregi e difetti di una partita. Il tecnico conosce bene la serie B e pur avendo ammirato una squadra per lunghi tratti dominante, favorita anche dalla superiorità numerica, sa perfettamente che le insidie sono sempre dietro l’angolo e non si illude di aver imboccato in maniera definitiva la strada giusta.

Leggi anche

C’è da lavorare, ma con l’entusiasmo giusto

Perchè il lavoro da fare è ancora tanto, il gruppo ha necessità di amalgamarsi al meglio essendo stati tutti insieme per poco tempo e poi c’è sempre l’incognita della condizione atletica che Inzaghi ribadisce ad ogni conferenza stampa. Quei famosi 25 giorni in meno di preparazione rispetto a tutti gli altri che alla distanza potrebbero creare delle difficoltà.

Se da una parte si predica prudenza ed equilibrio, dall’altra c’è una tifoseria particolarmente entusiasta. Domenica al Granillo i tifosi si sono divertiti e l’esordio casalingo è stato un biglietto da visita decisamente positivo per coloro che hanno deciso di non abbonarsi ma che già dalla prossima sfida ancora interna contro il Palermo, siamo certi saranno nuovamente presenti, probabilmente anche oltre i numeri che si sono registrati con il Sudtirol. I rosanero rappresentano un test assai significativo, squadra neo promossa ma allestita per un campionato di vertice e che ha segnato in questi ultimi giorni colpi in entrata di assoluto rilievo. Contro la Reggina a pieno regime ci saranno i vari Stulac, Segre, Saric e Di Mariano. Fuori il forte Valente per squalifica. Ma anche in casa amaranto potrebbero esserci delle novità, ma solo se aumentano il tasso qualitativo dell’organico.