Reggina: secondo TMW Liotti è un obiettivo, ma il Pisa…

La ricerca di un esterno sinistro nonostante l’abbondanza in quel ruolo (Bresciani e Rubin) con l’adattamento più che riuscito anche del destro Rolando. Questo era quanto venuto fuori negli ultimi giorni dalle notizie di calciomercato riguardanti la Reggina con l’interessamento per Daniele Liotti, in forza al Pisa, già cercato la scorsa estate.

La stessa fonte che ne ha dato notizia, TMW, oggi parla di una sorta di resistenza da parte della società toscana nel liberarsi del calciatore, nonostante in questa prima parte di stagione abbia trovato pochissimo spazio. Intanto Mimmo Toscano, attraverso le colonne del Corriere dello Sport, ha confermato l’intenzione di voler mantenere l’attuale organico.

Leggi anche

Leggi anche