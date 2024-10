Reggina: nuovi abbonamenti, l’ultimo dato aggiornato

Il campionato è fermo ma per i tifosi c’è comunque la possibilità di abbonarsi. La società ha riaperto la campagna che in termini pratici risulta comunque conveniente per chi intende seguire la Reggina per tutte le gare interne del girone di ritorno. Piccola sosta per le festività natalizie e dal 27 di dicembre si può ricominciare a sottoscrivere le tessere. Il dato fino al momento è di 396 nuovi abbonati che si aggiungono ai 5001 della prima campagna.

Leggi anche

Leggi anche