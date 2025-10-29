Reggina: l’appello di mister Torrisi ai tifosi. ‘Siamo in guerra, c’è da lottare’

Nella giornata di ieri abbiamo riportato buona parte dell’intervista rilasciata da mister Torrisi a radio Febea. Di seguito anche il passaggio sui tifosi: “Pensare che sono su una panchina dove ci sono stati Baroni, Inzaghi, Mazzarri fa veramente effetto. Adesso devo dimostrare a me stesso che sono nelle condizioni di fare qualcosa di straordinario, io ho una fame terrificante, io voglio tirare la Reggina da questa situazione, non ci può stare. Il mio obiettivo è fare una bella estate sul Lungomare, in un clima felice e sereno. Oggi c’è solo da lavorare per la Reggina, altroché Lungomare… Siamo in guerra, c’è solo da lottare“.

“Noi abbiamo bisogno della Curva, dei nostri tifosi, la Reggina è la gente di Reggio, è il punto più alto della mia carriera e spero che Reggio sia la mia casa per tanti anni. Reggio deve stare almeno in B, ha una struttura e un’organizzazione straordinaria“.