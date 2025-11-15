Reggina: Torrisi sul clima che si respira, lo spogliatoio e l’avversario

Dopo un’altra settimana dove non sono mancate le polemiche, mister Torrisi in conferenza stampa presenta l’incontro con l’Athletic Palermo: “E’ stata una settimana di intenso lavoro, la squadra sta crescendo dal punto di vista fisico e mi aspetto di vedere questa crescita già domenica. Devono arrivare i risultati, bisogna dare una spallata a questo campionato. Le tensioni non ci sfiorano, nessuno si può permettere il lusso di spendere energie sulle quali non possiamo incidere. Il nostro obiettivo è quello di lavorare. Sartore e Summa faranno parte della gara di domani.

Quando parlavo di mare in tempesta mi riferivo alla posizione della squadra in classifica. Allenando una grande piazza, è normale che all’esterno ci sia una parte della tifoseria, della stampa che contesta. I casi Montalto, Blondett fanno parte del contesto, succedono e sono successe anche in serie A, sono cose normali. Dobbiamo essere bravi a trarne vantaggio. In rosa serve gente che pensi solo alla Reggina e ripeto, le condizioni ci sono perchè la società ci mette tutto a disposizione. Chi non è mentalmente sul pezzo, non può stare. Per il raggiungimento dell’obiettivo ci vuole serenità e questa deve arrivare all’interno dello spogliatoio.

Altri casi particolari, non ce ne possono essere, si escludono da soli. Qui vedo gente che ha a cuore le sorti della Reggina, ho visto per esempio Barillà che ci sta mettendo il massimo impegno e questo è lo specchio di quello che serve alla squadra.

L’Athletic Palermo è una squadra organizzato, ha un progetto tattico e tecnico ben definito. Meritano la posizione che hanno in classifica. E’ un avversario forte, va rispettato, studiato, ma il focus deve essere sulla Reggina che se in condizione è molto forte e non può preoccuparsi di chi ha davanti.