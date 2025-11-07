Torrisi parla di mercato chiuso, mentre Igea, Savoia e Nissa prendono gli attaccanti

“Il mercato si apre a dicembre e noi dobbiamo pensare a quello che si può fare nell’immediatezza. La squadra ha qualità importanti, una rosa di livello, mi ricordo bene quello che ho detto, ma ho anche aggiunto che ci vuole tempo per conoscere meglio i calciatori per provare a tirare fuori queste qualità. Credetemi in questo momento non ha senso parlare di mercato, è chiuso”.

Queste le dichiarazioni del tecnico Torrisi dopo l’ennesimo boccone amaro della stagione, la sconfitta interna contro la Nuova Igea. E’ chiaro che l’allenatore amaranto cerchi di tutelare il più possibile il gruppo attualmente a disposizione, ma allo stesso tempo è inevitabile prendere atto che le società che puntano adesso alla promozione si stiano muovendo senza aspettare dicembre con dinamiche e formule che lo consentono.

La Nuova Igea ha riportato a casa Longo, il Savoia si è assicurato il forte esterno offensivo Guida, la Nissa ha rinforzato un reparto già ricco con Sarao. In tutto questo in casa Reggina succede l’esatto contrario, con l’addio ufficiale ormai prossimo di quello che è stato giudicato come il più importante colpo della scorsa estate, Montalto.