Reggina, Torrisi sul calciomercato: ‘Così non si può andare avanti’

"Qui si guadagna bene e gli stipendi vengono pagati puntualmente. Se sono io il problema..."

Nel corso della lunga conferenza stampa post gara tra la Reggina e l’Athletic Palermo, mister Torrisi ha parlato anche di calciomercato: “A brevissimo parlerò con la direzione sportiva. Il Direttore mi accennava che è necessario fare il punto della situazione, poi prenderemo le decisioni. Di sicuro così non si può andare avanti, è sotto gli occhi di tutti, bisogna cambiare e capire come migliorarci.

Leggi anche

Qui si guadagna bene e gli stipendi vengono pagati puntualmente. Non ci sono neanche alibi di questa natura. Bisogna pensare a fare punti, inutile parlare di obiettivi, guardare avanti o guardarci alle spalle. E’ difficile parlare di tutto, noi siamo la Reggina e non possiamo guardare nè la classifica, tantomeno la categoria. Il problema è che questa cosa non tutti riescono ad affrontarla giornalmente.

Leggi anche

Io mi sento sconfitto, quello che ho dimostrato in tutti gli altri anni, quello che è il mio pensiero, non riesco a trasmetterlo. In settimana riesco e il problema diventa la domenica, l’ho detto più volte. Oggi mi sento come un padre che cerca di educare i propri figli, con dei valori, dei rincipi e poi i figli fanno l’opposto, sono deluso. Con la società ho un rapporto splendido. Se sono io il problema posso tranquillamente fare un passo indietro, ma non credo che oggi sia questo il problema”.