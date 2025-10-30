Reggina: Torrisi incontra la stampa. Nuova comunicazione per l’allenamento del venerdi
Torna il classico appuntamento con la conferenza pre-gara
30 Ottobre 2025 - 10:01 | Comunicato Stampa
AS Reggina 1914 comunica che sabato 1 novembre alle ore 12, presso la sala stampa del Centro Sportivo Sant’Agata, si terrà la conferenza stampa pre partita di mister Alfio Torrisi.
Ingresso consentito alle ore 11.50.
Contestualmente, si comunica che, a differenza di quanto precedentemente indicato, l’allenamento di venerdì 31 ottobre si svolgerà a porte chiuse.