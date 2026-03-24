Reggina: Torrisi non parla e adesso si attendono i convocati per la sfida all’Igea Virtus

Nuovo momento difficile in casa Reggina. L’ennesimo di una gestione, quella targata Ballarino, che in questi tre anni ha già attraversato più di una fase complicata. Ancora una volta, dopo una partita deludente, il patron ha scelto di intervenire a caldo e pubblicamente, puntando il dito con toni duri contro i suoi calciatori.

Non è la prima volta che accade. E non è la prima volta, soprattutto, che a un’uscita forte faccia seguito un confronto interno tra società, staff e squadra. Anche in questo caso, però, dalla riunione andata in scena nelle ultime ore non sono arrivate decisioni concrete. Nessun provvedimento, nessuna scelta netta, almeno per il momento. La linea emersa è stata quella di andare avanti, provando a compattarsi, rimandando ogni valutazione più approfondita a fine stagione.

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La Reggina, intanto, prova a restare agganciata alle ultime residue speranze di riaprire la corsa verso la vetta. Il calendario propone ora due trasferte pesanti, contro Nuova Igea Virtus (mercoledi 25 ore 14,30) e Athletic Palermo, due sfide che possono diventare decisive per capire se esistano ancora margini per un recupero oppure se la stagione si chiuderà con largo anticipo.

Sul fronte tecnico, mister Torrisi non ha parlato nella fase che precede il prossimo impegno, per intenderci, la consueta conferenza stampa. Una circostanza che poteva anche essere prevista, considerando il poco tempo trascorso dall’ultima partita e il clima che si respira attorno alla squadra. Molto più indicativo sarà invece osservare le prossime convocazioni e le scelte di formazione.

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Sarà proprio da lì che si potrà intuire qualcosa di più sulle intenzioni dell’allenatore e, soprattutto, sugli uomini sui quali si deciderà di puntare da qui alla fine del campionato. Perché al di là del comunicato dai toni concilianti diffuso dalla società, saranno il campo e le decisioni concrete a dire se qualcosa sia davvero cambiato dentro la Reggina.