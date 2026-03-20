Reggina, Torrisi risponde a qualche critica: ‘Non mi sfiorano, non spreco energie’

Nel corso della conferenza stampa, mister Torrisi ha risposto alla domanda su qualche critica subìta riguardo la scelta dell’undici che avrebbe dovuto affrontare l’Igea Virtus, gara poi rinviata: “Le critiche devono essere costruttive, fatte da persone competenti che hanno conoscenza e qualità della materia di cui si parla. Chi non è addetto ai lavori e parla davanti a un microfono o ad una telecamera pensando di essere al bar, non mi sfiora, non li seguo, non spreco energie.

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Guida al posto di Ferraro? Ho messo un attaccante forte non un ragazzino, anche se in passato l’ho fatto. Ho tre attaccanti con caratteristiche differenti, poi ci sono quelli che dicono cose senza cognizione. Ognuno è libero di dire quello che vuole ma all’interno di questo centro sportivo certe cose non vengono prese in considerazione, anzi mi fanno ridere“.