Reggina: mister Torrisi presenta la sfida con l’Acireale. Poi gli indisponibili, il modulo e la classifica

Si anticipa al sabato la sfida tra la Reggina e l’Acireale per consentire alle due squadre di avere un giorno in più di riposo rispetto ai recuperi di mercoledi 25 marzo. Anticipato anche l’appuntamento in conferenza stampa con mister Torrisi: “Non è questo il periodo per pensare ad altro se non alla partita con l’Acireale e quindi puntare ad andare avanti nel nostro percorso. Nessun calcolo sulle tre partite, dobbiamo schierare i migliori undici per sabato che possono portarci alla vittoria. I ragazzi si allenano a mille e sono vogliosi di tornare in campo, l’unico infortunato è ancora Barillà, si sono allungati i suoi tempi di recupero. Recuperati Di Grazia e Sartore ma quest’ultimo non farà parte della gara per precauzione.

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L’Acireale ha una classifica bugiarda, non bisogna guardarla. Da un bel pò non vive una situazione di serenità con la piazza con una contestazione che c’è da mesi e questo incide sui risultati. Giocare senza tifoseria è già pesante, se c’è e ti contesta diventa più difficile. Hanno una rosa importante, diversi giocatori molto interessanti e di categoria con un allenatore preparato e di esperienza. Tutti al Granillo esaltano le proprie qualità, bisogna stare ben concentrati, avversario duro.

Ci giochiamo tutto domani senza pensare alle tre partite in sette giorni. Con l’Acireale c’è solo un risultato e va conquistato, da lunedi si penserà ad altro. Il nostro modulo nuovo è una scomposizione del 4-2-3-1, ma il sistema di gioco vale appena l’arbitro fischia, poi si cambia in continuazione. Portare due uomini più vicini alll’attaccante ci dà maggiore incisività, imprevedibilità e pericolosità, questo è utile quando si fa fatica a trovare spazi, quando le squadre si chiudono.

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L’Athletic Palermo è primo pur avendo incassato tanti gol? Evidentemente alla fine l’Athletic Palermo non andrà in serie C perchè i numeri non mentono mai. Io dico che la classifica va guardata il 3 maggio, e la Reggina, ripeto, ha la possibilità di vincere il campionato e sono convinto che il campionato è nelle nostre mani. Fino a quando non ci sarà la classifica definitiva, i verdetti definitivi, per me chi è stato primo fino al 2 di maggio non ha nessun valore. Conta chi è primo giorno 3 maggio”.