Reggina-Acireale: come e dove vedere la partita. Si gioca sabato alle 14,30

La possibilità di seguire la gara anche per coloro che non saranno presenti al Granillo

Sabato 21 marzo, allo stadio Oreste Granillo la Reggina affronta l’Acireale nella sfida valida per la ventottesima giornata del girone I di Serie D. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 14:30.

La squadra amaranto arriva a questo appuntamento con 47 punti in classifica e occupa attualmente il quarto posto, a sette lunghezze dalla capolista Athletic Palermo, ma con una gara ancora da recuperare con l’Igea Virtus. Una situazione diversa rispetto a quella dell’Acireale, che invece si trova nelle zone basse della graduatoria.

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I siciliani sono infatti penultimi con 23 punti, gli stessi del Messina, e davanti soltanto al Paternò. Anche l’Acireale, come la Reggina, deve però recuperare una partita, quella con l’Enna.

Per i tifosi che non potranno essere presenti sugli spalti, Reggina-Acireale sarà visibile in streaming a pagamento. Il match potrà essere seguito sulla piattaforma playreggina1914.it al costo di 8,50 euro.