Reggina-Acireale: come e dove vedere la partita. Si gioca sabato alle 14,30
La possibilità di seguire la gara anche per coloro che non saranno presenti al Granillo
20 Marzo 2026 - 10:50 | Redazione
Sabato 21 marzo, allo stadio Oreste Granillo la Reggina affronta l’Acireale nella sfida valida per la ventottesima giornata del girone I di Serie D. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 14:30.
La squadra amaranto arriva a questo appuntamento con 47 punti in classifica e occupa attualmente il quarto posto, a sette lunghezze dalla capolista Athletic Palermo, ma con una gara ancora da recuperare con l’Igea Virtus. Una situazione diversa rispetto a quella dell’Acireale, che invece si trova nelle zone basse della graduatoria.
I siciliani sono infatti penultimi con 23 punti, gli stessi del Messina, e davanti soltanto al Paternò. Anche l’Acireale, come la Reggina, deve però recuperare una partita, quella con l’Enna.
Per i tifosi che non potranno essere presenti sugli spalti, Reggina-Acireale sarà visibile in streaming a pagamento. Il match potrà essere seguito sulla piattaforma playreggina1914.it al costo di 8,50 euro.