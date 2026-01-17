Reggina: mister Torrisi sugli infortunati. Poi il passaggio su Barillà e Bevilacqua

Nel corso della conferenza stampa di presentazione della gara contro la Vibonese, mister Torrisi aggiorna la situazione sugli infortunati e parla di qualche singolo: “Siamo in pieno recupero con gli infortunati. Barillà, Desiato e Palumbo ci sono quasi, ma per domenica non saranno convocati. I ragazzi hanno voglia di tornare a disposizione. Porcino, Chirico e Verduci rimangono ancora fuori.

Problemi di inserimento per Barillà? Nino è un calciatore che può giocare sottopunta e certamente non nei due di centrocampo, ha caratteristiche uniche, realizzative e di rifinitura. In mezzo ci sono Fofana e Laaribi, poi Salandria e Macrì. Bevilacqua ha avuto un attacco virale ed era assente a Caltanissetta. Farà parte della gara di domani con la Vibonese, si è allenato benissimo ma ripeto, per tutti la normalità dovrà essere campo, panchina, tribuna e viceversa. Abbiamo una rosa di 31 calciatori, mercato chiuso e sono strafelice. Ringrazio il patron per avermi messo questa rosa a disposizione compresi gli ultimi arrivati. Ho i giocatori più forti di questa categoria”.