Reggina: mister Torrisi si sofferma molto sul portiere Lagonigro

In altra pagina del nostro giornale abbiamo riportato le dichiarazioni di mister Torrisi, quelle che solitamente precedono ogni gara. Questa settimana la conferenza stampa è stata anticipata a venerdi con diversi argomenti trattati. Tra gli altri anche il focus su Lagonigro:

“Non ho nessun merito sul recupero di Lagonigro, è stato bravo lui. Lagonigro? In quel preciso periodo stava rispecchiando quello che faceva la squadra. Ma quando sei il portiere tutto veniva accentuato, essendo un ruolo cruciale. Con lui ho fatto veramente poco, sicuramente l’ho tutelato lasciandolo in panchina nel suo grosso momento di difficoltà, soprattutto al Granillo dove ogni pallone pesava.

Piuttosto direi che per il suo recupero sono stati fondamentali lui stesso e Pergolizzi. Negli allenamenti settimanali lavorava a 3000 all’ora e lasciarlo fuori la domenica era veramente complicato. Tutti i ragazzi sono padroni del loro destino, noi allenatori dobbiamo essere bravi a dargli gli spunti per crescere e fargli dare il meglio di loro stessi, perchè siamo consapevoli di quello che rappresentiamo ed i ragazzi lo hanno capito”.