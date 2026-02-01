Reggina, Torrisi: ‘Abbiamo pagato quel quarto d’ora. Squadra matura’

L’incontro più atteso della giornata tra la Reggina e il Savoia finisce in parità. Le squadre si sono divise i tempi con gli ospiti decisamente meglio nel primo tempo, amaranto più ordinati e incisivi nel secondo. La traversa colpita da Ragusa ha impedito si raggiungesse la decima vittoria consecutiva. In testa la Nuova Igea stoppata dall’Enna e rimane così invariato il distacco dalla vetta. Mister Torrisi a radio Febea: “Paghiamo il quarto d’ora dove non siamo stati i soliti. La partita si è messa in salita e loro hanno impostato la gara su quel vantaggio. Il secondo tempo è stato importante, abbiamo fatto gol su una catena ben riuscita e si è tentato di vincerla fino alla fine.

Leggi anche

La squadra ha mostrato maturità, quando abbiamo ripreso il fraseggio li abbiamo messi sotto, ma vedete che il Savoia è forte ed è attrezzato per vincerlo questo campionato. Ci siamo messi alle spalle due scontri diretti, ma attenzione che le altre partite possono risultare ancora più complicate, si possono perdere punti con tutti. Oggi era importante non perdere. Di Grazia? Problema al ginocchio, dovrà fare accertamenti”.