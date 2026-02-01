Reggina: si ferma la striscia di vittorie. Al Granillo è pari con il Savoia

Dopo nove vittorie consecutive la Reggina viene fermata sul pareggio da un buon Savoia. Risultato giusto per quello che il campo ha fatto vedere con i campani sicuramente migliori nella prima parte e in vantaggio grazie alla rete di Umbaca. Reggina subito forte nella seconda parte e gol immediato di Ferraro, quello del pari. Da quel momento gli amaranto ci hanno provato, anche se l’unica occasione vera è stata la traversa colpita da Ragusa e qualche altra opportunità non particolarmente pericolosa. Il pareggio allunga la striscia di imbattibilità, tiene la squadra sempre a ridosso della prima posizione ma ovviamente è una opportunità che si perde avendo giocato uno scontro diretto in casa. Rimane invariato il distacco dalla vetta dopo il pareggio della Nuova Igea.

Primo tempo

Mister Torrisi con i recuperi pieni di Rosario Girasole e Di Grazia, torna alla formazione tipo, potendo contare anche sul rientro di Ragusa dalla squalifica. In porta Lagonigro, linea difensiva composta da Giuliodori, i fratelli Girasole in mezzo e Distratto a sinistra. A centrocampo confermata anche la coppia Laaribi-Fofana e davanti il trio Ragusa, Mungo, Di Grazia alle spalle di Ferraro.

Al terzo Ragusa si procura un calcio di punizione al limite. Batte corto Di Grazia per il ben piazzato Mungo che spara baltissimo. Al settimo la Reggina protesta per un fallo di mano in area, sulla ripartenza del Savoia grande recupero di Laaribi. Dalla battuta d’angolo sfiora il vantaggio la squadra ospite con Umbaca che va di piatto a botta sicura, grande parata di Lagonigro.

Al dodicesimo ancora un angolo per il Savoia. Scambio corto, cross di Guida e colpo di testa di Umbaca che manda la palla in rete, 0-1. Al minuto venticinque Torrisi inverte le posizioni di Ragusa e Di Grazia. L’ex Siracusa dopo qualche minuto va giù, solito problema al ginocchio. Esce, al suo posto Edera. Brutto intervento di Giuliodori, ammonito. A tre dalla fine del primo tempo giocata di Edera sulla destra, pallone in mezzo e Ferraro ben posizionato non ci arriva. Sfiora il pareggio la Reggina con un colpo di tacco ancora di Ferraro, sfera deviata sopra la traversa. Ammonito anche Laaribi. Capolavoro di Ferraro che stoppa di petto e con una spettacolare rovesciata manda in rete, il tutto fermato dall’assistente che segnala il fuorigioco tra le grandi proteste di giocatori e pubblico.

Secondo tempo

Tre minuti e arriva il pareggio della Reggina. Pennella dalla sinistra Distratto, in anticipo Ferraro sul difensore, gira di testa e manda in rete, 1-1. Dopo la spettacolare rete annullata meritava di andare in gol. Al quindicesimo punizione dal limite battuta da Ragusa, traversa, adesso la Reggina spinge. Dopo qualche minuto Edera ha la possibilità di andare direttamente in porta da buona posizione su calcio piazzato. Gli amaranto provano lo schema, non riuscito, ripartenza micidiale del Savoia ma a ridosso della porta coraggioso Lagonigro esce ed evita il peggio. In prossimità della mezz’ora fuori un applauditissimo Ferraro, dentro Guida.

Ci prova Edera con una conclusione di destro, para Iuliano con i piedi. Lanzillotta intanto prende il posto di Giuliodori. Cross pericolosissimo di Guida, per fortuna degli amaranto non ci arriva nessuno. C’è spazio anche per Barillà che prende il posto di Mungo. Nel finale c’è spazio anche Adejo che prende il posto di Rosario Girasole. L’ultima opportunità è un calcio di punizione dalla trequarti battuto da Barillà che viene respinto. Finisce 1-1.