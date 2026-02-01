City Now

Serie D: pareggio tra Reggina e Savoia. I risultati e la classifica

Nella parte alta della classifica guadagnano punti Athletic Palermo e Nissa

01 Febbraio 2026 - 16:55 | Redazione

Spettacolo Curva Sud

Al Granillo davanti a quasi settemila spettatori, Reggina e Savoia si dividono tempi e punti. Finisce in parità l’incontro più atteso della giornata e grazie al pareggio della capolista Nuova Igea sul campo dell’Enna, cambia poco o nulla in testa, con Athletic Palermo e Nissa uniche a guadagnare punti sulle dirette concorrenti.

I risultati della giornata

Favara – Vibonese 2-1

Acireale – Athletic Palermo 0-4

Enna – Nuova Igea 1-1

Milazzo – Gelbison 1-3

Paternò – Messina 0-1

Reggina – Savoia 1-1

Nissa – Ragusa 1-0

Sambiase – Vigor Lamezia 0-1

Gela – Sancataldese ore 15,30

La classifica

  1. Nuova Igea 42
  2. Athletic Palermo 41
  3. Savoia 40
  4. Reggina 40
  5. Nissa 39
  6. Milazzo 35
  7. Sambiase 32
  8. Gela (-1) 30
  9. Gelbison 30
  10. Vibonese 26
  11. Vigor Lamezia 25
  12. Enna 24
  13. Ragusa 21
  14. Messina 21
  15. Sancataldese 20
  16. Acireale 20
  17. Favara 20
  18. Paternò 11

