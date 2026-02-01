Serie D: pareggio tra Reggina e Savoia. I risultati e la classifica

Al Granillo davanti a quasi settemila spettatori, Reggina e Savoia si dividono tempi e punti. Finisce in parità l’incontro più atteso della giornata e grazie al pareggio della capolista Nuova Igea sul campo dell’Enna, cambia poco o nulla in testa, con Athletic Palermo e Nissa uniche a guadagnare punti sulle dirette concorrenti.

I risultati della giornata

Favara – Vibonese 2-1

Acireale – Athletic Palermo 0-4

Enna – Nuova Igea 1-1

Milazzo – Gelbison 1-3

Paternò – Messina 0-1

Reggina – Savoia 1-1

Nissa – Ragusa 1-0

Sambiase – Vigor Lamezia 0-1

Gela – Sancataldese ore 15,30

La classifica