Serie D: pareggio tra Reggina e Savoia. I risultati e la classifica
Nella parte alta della classifica guadagnano punti Athletic Palermo e Nissa
01 Febbraio 2026 - 16:55 | Redazione
Al Granillo davanti a quasi settemila spettatori, Reggina e Savoia si dividono tempi e punti. Finisce in parità l’incontro più atteso della giornata e grazie al pareggio della capolista Nuova Igea sul campo dell’Enna, cambia poco o nulla in testa, con Athletic Palermo e Nissa uniche a guadagnare punti sulle dirette concorrenti.
I risultati della giornata
Favara – Vibonese 2-1
Acireale – Athletic Palermo 0-4
Enna – Nuova Igea 1-1
Milazzo – Gelbison 1-3
Paternò – Messina 0-1
Reggina – Savoia 1-1
Nissa – Ragusa 1-0
Sambiase – Vigor Lamezia 0-1
Gela – Sancataldese ore 15,30
La classifica
- Nuova Igea 42
- Athletic Palermo 41
- Savoia 40
- Reggina 40
- Nissa 39
- Milazzo 35
- Sambiase 32
- Gela (-1) 30
- Gelbison 30
- Vibonese 26
- Vigor Lamezia 25
- Enna 24
- Ragusa 21
- Messina 21
- Sancataldese 20
- Acireale 20
- Favara 20
- Paternò 11