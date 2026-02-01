Reggina: l’analisi di Laaribi dopo il pareggio con il Savoia. ‘Che emozione il Granillo’

"Quello che ha fatto Torrisi è stato migliorativo, a livello tattico e mentale. Ci ha preso in condizioni disastrate"

Il centrocampista Laaribi ai microfoni di radio Febea: “L’inizio è stato un pò tirato, poi siamo riusciti a fare la gara che volevamo. Facciamo tesoro del secondo tempo e proseguiamo il nostro campionato. Loro hanno preparato bene la partita, siamo stati puniti da un calcio piazzato, ma da quel momento non ho visto molto del Savoia. Il pareggio va accolto come un buon risultato, se non fossimo una squadra matura non avremmo riagguantato la partita.

Due mesi fa se avessimo guardato la classifica, mai avremmo pensato ad un campionato in piena corsa per noi, voglio essere positivo e quindi guardiamo già al prossimo avversario. Giocare in questo stadio è sempre una grande emozione, ringrazio tutti, la Curva ci incita sempre. Quello che ha fatto Torrisi è stato migliorativo, a livello tattico e mentale, ci ha preso in condizioni disastrate. Il gol? Lo spero anche io, ma va bene anche dare il proprio contributo“.