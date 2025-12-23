Reggina: maxi squalifica per mister Torrisi. Una vera stangata
Arriva la decisione del Giudice Sportivo e le motivazioni
23 Dicembre 2025 - 15:06 | Redazione
Sono pesantissime le conseguenze dell’espulsione subìta da mister Torrisi in occasione del match giocato e vinto dalla Reggina sul campo del Sambiase. Questa la decisione del Giudice Sportivo:
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE: TORRISI ALFIO DOMENICO (REGGINA 1914 SSD A R.L.) per aver rivolto espressione offensiva all’indirizzo del Direttore di gara.