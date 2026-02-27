Reggina: Torrisi sul confronto con la squadra, il video, le risposte

Si gioca di sabato e la Reggina è impegnata al Granillo contro la Sancataldese. Conferenza stampa di mister Torrisi: “Le responsabilità le abbiamo prese nel momento in cui abbiamo firmato il contratto per questa società. Il messaggio video sentivamo di farlo soprattutto per quelle mille persone che sono venute a Lamezia e per la tifoseria vera che ci sostiene e anche per far capire che nonostante questi due schiaffi non molleremo di un centimetro fino all’obiettivo.

Quello che ho detto domenica scorsa certamente lo pensavo e lo riconfermo. Con quel tipo di prestazione non riusciamo a vincere nessuna gara, quel livello non mi appartiene, lo spirito deve essere battagliero, per me è stato sempre così, la sconfitta è stata meritata. Se vogliamo tornare ai nostri livelli bisogna sistemare l’aspetto tattico e mentale. Una società che ha ambizioni è normale avere una rosa di 30 calciatori come tutte le grandi squadre. In tutto ciò, c’è bisogno di calciatori che siano mentalizzati per giocare, andare in panchina o in tribuna. Qualora qualcuno non riuscisse a fare ciò, io non posso consentirgli di trasmettere negatività e non necessariamente questo avviene in malafede ma forse per mentalità.

Allora ho parlato chiaro cercando di rimettere le cose a posto, non perdo tempo a rincuorare nessuno. Il gruppo ha risposto con i fatti e da lunedi ho rivisto il giusto piglio e la consapevolezza che con quell’atteggiamento non si va da nessuna parte. Ma la vera risposta verrà data dal campo sabato sera. Anche dal punto di vista tattico stiamo provando a cambiare qualcosa. Forse ci siamo imborghesiti dopo la vittoria di Caltanissetta, guardandola mi sembrava la squadra di diversi mesi addietro. Se vuoi vincere non devi avere queste pause e per me è inconcepibile che questo sia avvenuto in questo momento. In questa settimana abbiamo cercato di rimettere a posto alcune situazioni tattiche, agonistiche e mentali, vedremo quali saranno le risposte del campo. Dobbiamo essere una squadra di muratori e operai soprattutto in fase di non possesso”.