Reggina, Torrisi: ‘Quella di non giocare è stata una scelta. Partita studiata cosi’

Le vittoria cambiano sempre il morale, ma in base a come arrivano è importante vengano analizzate soprattutto se i tre punti si conquistano come ha fatto oggi la Reggina. Brutta prestazione, tanti errori tecnici e tattici, paura di perdere e tanti palloni buttati a caso in avanti. Il piede di Edera e la testa di Ferraro hanno consegnato i tre punti, ma rimane la consapevolezza di una squadra ancora in enorme difficoltà sotto tutti i punti di vista: “Avevamo studiato l’Enna, è stata una scelta quella di non giocare, perchè se l’avessimo fatto, saremmo andati in difficoltà. Bene la fase difensiva, meno quella offensiva. La scelta si è rivelata giusta. Portiamo a casa una vittoria anche con un pizzico di fortuna.

Oggi non potevamo pensare a sviluppare gioco, meglio brutti, sporchi e vincenti. Ho studiato tutte le partite giocate qui dall’Enna, serviva essere pragmatici e lo abbiamo fatto in maniera importante. Siamo stati aggressivi, lo abbiamo fatto bene, ci siamo adattati alla partita. Nel secondo tempo siamo entrati molli e con Ferraro non riuscivamo a gestire la palla. Quando ho spostato Ragusa lì, lo si è fatto meglio. Ma, ripeto, oggi contava solo il risultato. Mi è piaciuto l’atteggiamento e anche l’abbraccio finale mi è piaciuto molto. La vittoria la dedico alla Curva e loro sanno perchè. Questa vittoria serve solo se si vince anche domenica prossima e questa squadra ha sempre fatto fatica a trovare continuità”.