Reggina: le puntualizzazioni dure e decise di mister Toscano

Dopo la sconfitta subìta in casa contro il Potenza, secondo turno di Coppa Italia, mister Toscano a margine della disamina del match, fa alcune precisazioni riguardo gli obiettivi e su come vanno raggiunti: “Leggo che siamo la squadra più forte, abbiamo ammazzato il campionato, ma io non ci vado dietro. Il cammino è lungo, ho visto perdere con vantaggi di dieci punti sulle seconde e poi tutte le squadre che ci aspettano per batterci.

Se all’esterno passa il messaggio che il campionato è già chiuso, che siamo una corazzata, noi ci sbatteremo il muso. Tutti dobbiamo capire che ogni punto che conquistiamo ce lo dobbiamo guadagnare, sudare, nessuno ti regala nulla. Vincere a Potenza 3-0 non significa che la prossima giocando in casa la vinceremo per 5-0, l’entusiasmo ci deve accompagnare, ma bisogna pensare che ci sono squadre dietro che non molleranno di un centimetro. Dobbiamo capirlo noi ma anche la gente”.

