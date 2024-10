Reggina, Toscano: ‘Siamo arrivati alla gara non in perfette condizioni’

Il tecnico amaranto, Mimmo Toscano, è intervenuto in sala stampa a seguito del match del Granillo disputato contro il Monopoli e perso con il punteggio di 2-0.

“Le assenze non sono una giustificazione. Non siamo arrivati nelle migliori condizioni a questa gara. E’ stata una partita molto tattica. Si poteva sbloccare con un calcio piazzato. Dopo il goal siamo andati in difficoltà. I ragazzi erano dispiaciuti. Gli ho ribadito che il campionato non è finito. Bisogna portarci a casa la Serie B combattendo.

Non è facile dopo tre partite affrontare un grande avversario. Anche in 10 abbiamo avuto l’occasione con Doumbia. L’impegno c’è stato. Era un avversario temibile fuori casa. Ha sfruttato bene la superiorità numerica. Non credo che abbiamo sbagliato l’atteggiamento. Io ai ragazzi non posso rimproverare nulla.

Mi auguro che la sconfitta non sia dovuta ad un relax mentale. Siamo stati imprecisi in fase di finalizzazione. E’ mancato negli ultimi 16 metri lo spunto che ci avrebbe permesso di fare meglio. Loro arrivavano prima di noi in tutto. In parità numerica magari avremmo tentato un affondo all’ultimo.

L’applauso della Curva sul finale la cosa più bella di oggi.”