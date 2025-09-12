Reggina: mister Trocini sugli Under e il calciomercato

Nel corso della conferenza stampa di presentazione del match tra la Reggina e la Nissa, mister Trocini è stato sollecitato anche sulla situazione Under e le voci di mercato:

Leggi anche

“Gli Under? Difficile parlare dei singoli. Ho parlato soprattutto con gli Over, bisogna tutti prendersi delle responsabilità e loro lo sanno fare bene, tengono moltissimo alla maglia e hanno chiaro il risultato che dobbiamo raggiungere. Contano i risultati e questo l’ho detto anche lo scorso anno dopo la lunga rincorsa essendo arrivati secondi. Giuliodori e Cham? Di mercato non parlo, chiedete alla società. Di Under ne abbiamo diversi in rosa, stiamo facendo delle valutazioni, sono tutti bravi e si faranno trovare pronti”.