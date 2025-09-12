Reggina, Trocini: ‘La società non è contenta, ma non facciamo tragedie’. La Nissa e la reazione

Una sconfitta durissima da digerire, ma anche la necessità di cambiare subito registro. L’esordio al Granillo non è di quelli agevoli, dovendo la Reggina affrontare quella che viene definita la prima concorrente diretta per la lotta alla promozione. Conferenza stampa pre-gara di mister Trocini: “La settimana è stata sicuramente di riflessione dopo una brutta prestazione dove nulla c’è stato da salvare. Abbiamo cercato anche le motivazioni, giorni tosti dal punto di vista morale ma con il passare dei giorni si è lavorato forte per reagire e quindi lavorare per tirare fuori una grande prestazione. Edera non ci sarà, Porcino in forse, Girasole Rosario ha avuto una distorsione al ginocchio.

La società non è contenta e questo ci è stato espresso in maniera chiara. Abbiamo accettato le critiche, insieme sono state fatte delle valutazioni, adesso bisogna pensare solo a lavorare. E’ stata una partita brutta, ma non facciamo tragedie. Il percorso non sarà semplice ma tocca tornare a fare risultato.

Le prestazioni si costruiscono con il lavoro settimanale. Dopo la partita di Coppa Italia c’è stato qualche sentore di qualcosa che non andava bene e ne abbiamo parlato con i ragazzi. Allo stesso tempo pensavamo di poter tirare fuori comunque la prestazione e questa è la conferma che si riparte sempre da zero. Questa è un’altra squadra rispetto a quella dello scorso anno, si devono conoscere, ma non ho dubbi che si possa tornare a quei livelli.

La Nissa è una squadra forte, attrezzata che ha fatto un mercato importante e che ha delle ambizioni. Ho lavorato, però, soprattutto su di noi, perchè la nostra prestazione deve prescindere dall’avversario soprattutto sul temperamento e la rabbia. Non basta essere la Reggina per vincere le partite”.