Reggina: Trocini sul match e poi anche sui singoli e l’ambiente

Seconda uscita stagionale della Reggina, dopo il test in famiglia di domenica scorsa. Vittoria con il Victoria Hotspurs di misura, l’analisi del tecnico Trocini:

Leggi anche

“Tutti devono crescere in condizione, rientra nella normalità. I ragazzi hanno fatto un buon allenamento dopo sei giorni di doppie sedute continue. Sotto porta ci è mancato qualcosa perchè abbiamo avuto tante palle gol, ma è chiaro che adesso non è facile essere lucidi, non è un problema questo.

Leggi anche

Voglio i centrocampisti sempre presenti in area di rigore, che tutti diano una mano al centravanti insieme agli esterni offensivi, è questa la nostra idea. Ferraro ha fatto il Ferraro, grande generosità, ha voglia di spaccare il mondo e ci darà grandi soddisfazioni, presente quando c’è da battagliare. Abbiamo alzato la qualità davanti, era l’obiettivo principale e migliorare dal punto di vista fisico a centrocampo, credo che ci siamo riusciti.

Palumbo è stata una intuizione di Danilo Polito, me lo ha suggerito lui. Può fare il terzino offensivo, ha voglia, chiaramente deve migliorare dal punto di vista difensivo, potrà tornare molto utile. Un ambiente sereno facilita e aiuta, sappiamo di avere solo un risultato.