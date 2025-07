Reggina: vittoria di misura con il Victoria Hotspurs, ma troppe occasioni sprecate

Allenamento congiunto tra la Reggina e il Victoria Hotspurs questo pomeriggio al centro sportivo di Cucullaro. La squadra amaranto ha vinto con il punteggio di 2-1, creando tantissime occasioni da rete, ma sfruttandone a pieno molto poche e subendo il gol alla prima opportunità degli avversari. Match ribaltato da Ragusa prima e Girasole Domenico dopo, ma il punteggio poteva essere molto più largo. C’è ovviamente ancora tanto lavoro da fare per meccanismi di gioco e fluidità della manovra, insieme a qualcosa di interessante che si è visto soprattutto dai nuovi, per esempio Edera, Di Grazia e Correnti. La società sul mercato cerca l’attaccante, più che una opportunità è una necessità.

Mister Trocini anche in questa circostanza ha voluto mischiare le carte, rispetto a quello che oggi si può ipotizzare come l’undici titolare. Questo lo schieramento iniziale: Lagonigro; Palumbo, R. Girasole, Blondett, Distratto; Mungo, Barillà, Zenuni; Edera, Ferraro, Grillo.

La prima frazione si è conclusa con il risultato di 0-0 ma si è giocato praticamente solo in una metà campo, con la Reggina nettamente superiore sul piano del gioco ma con troppe occasioni da gol non sfruttate. Nell’ordine prima Mungo da buonissima posizione, poi Ferraro che colpisce debolmente, ancora Zenuni di piattone destro. Una punizione a giro di Edera che sfiora l’incrocio e la conclusione di Barillà al volo deviata in angolo. Grande occasione ancora per Ferraro di testa che manda di poco a lato. Nel finale su battuta d’angolo, Blondett ci prova ma la sua conclusione viene respinta, sulla respinta da dentro l’area Mungo spara alto. Solo nel finale il Victoria si è visto dalle parti di Lagonigro con un tiro finito fuori.

Nella seconda parte così in campo: Lagonigro; Lanzillotta, Adejo, D. Girasole, Fomete; Correnti, Laaribi, Porcino; Ragusa, Pellicanò, Di Grazia. Trocini li cambia praticamente tutti, si parte a ritmi più blandi. Sveglia il match Attard Sean con una bella giocata in area e complice una distrazione difensiva, porta in vantaggio il Victoria di fatto al primo tiro in porta della gara. Pochi minuti dopo Di Grazia sfiora il pari sotto porta, pareggio che arriva con Ragusa in diagonale ben servito da Correnti. Quest’ultimo dopo una bella ripartenza dalla stessa posizione di Ragusa colpisce a botta sicura, ma non riesce a trovare lo specchio della porta, grande occasione sprecata.

A sette dalla fine punizione dal limite battuta da Di Grazia che colpisce il palo interno. Qualche minuto più tardi traversa colpita di testa da palla inattiva e sulla respinta Girasole Domenico sotto porta mette dentro, 2-1. A quattro dalla fine Correnti lanciato solo a rete sbaglia incredibilmente il 3-1 dopo aver superato anche il portiere.