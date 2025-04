Reggina, Trocini: l’appello alla città per la sfida di domenica

Altra sfida, altra battaglia per la Reggina che sa di dover conquistare un solo risultato, la vittoria. E domenica sarà più importante delle altre volte, visto che il Siracusa osserverà un turno di riposo e quindi ci sarà la possibilità di accorciare. Come ogni settimana, la presentazione del match affidata a mister Trocini: “Per quello che riguarda il tifo per fortuna abbiamo lo zoccolo duro, quel gruppo della Curva Sud che ci sostiene e supporta sempre. E’ un momento della stagione in cui la città è fondamentale ci aiuti, nelle difficoltà e nelle situazioni complicate c’è necessità di avere tanta gente allo stadio.

L’obiettivo lo conoscete bene e lo ripetiamo da gennaio, bisogna solo vincere e fino all’ultimo secondo sappiamo che dobbiamo spingere, non ci possiamo permettere niente altro. Anche le mie espulsioni nascono dalla necessità di ottimizzare ogni minuto di ogni partita, senza perdere tempo. Nel corso della mia carriera ho ricevuto solo tre o quattro espulsioni, averne due in tre partite è una assoluta novità, l’ultima è stata veramente ingiusta. La società non vuole che io parli degli arbitri, la sensazione che ho, è che i direttori di gara prendano alcune decisioni per la volontà di dimostrare personalità e diverse volte questo atteggiamento ci è andato contro per una serie di situazioni.

Con la Nissa mi aspetto una partita difficile, lo state vedendo, sono tutte partite complicate con squadre che lottano fino all’ultimo istante. La Nissa ha voglia di arrivare ai play off e anche la scorsa estate ha fatto un mercato significativo con in rosa giocatori importanti. Ma noi siamo carichi, motivati, ho visto un grupppo veramente forte”.