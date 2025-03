Reggina, situazione infortunati. Trocini: ‘Qualcosa c’è stato in settimana’

Nel corso della conferenza stampa di presentazione del match tra la Reggina e la Vibonese, mister Trocini ha parlato anche della situazione riguardante gli infortunati come Salandria e Forciniti e più in generale lo stato di salute della squadra: “Problemi a livello di infortuni? Qualcosa c’è stato in settimana, ma più o meno sono tutti arruolabili, abbiamo ancora due giorni, vediamo un pò come andrà. Forciniti ha recuperato“.

Leggi anche