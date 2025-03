Reggina, Trocini: ‘Non è una situazione normale, dobbiamo sempre vincere’

Nuovo difficile e delicato appuntamento per la Reggina che domenica pomeriggio al Granillo ospita la Vibonese, squadra quest’ultima ancora in corsa per un posto all’interno della griglia play off. Presentazione dell’incontro affidata a mister Trocini: “Questo campionato ci insegna che nulla può essere dato per scontato e quindi ogni gara può diventare complicata per noi e per il Siracusa. L’obiettivo rimane quello di appprocciare sempre nella maniera giusta contro un avversario forte e organizzato.

La Reggina è una squadra che ogni giorno pedala forte e forse sono io che durante il corso degli allenamenti cerca di frenare un pò per non andare incontro a dei rischi per poi dare tutto in partita. Le prestazioni possono essere meno belle dal punto di vista estetico ma quando sono piene di animo, cuore e determinazione…Noi ragioniamo con un solo obiettivo, vincere. Non è una situazione normale. E’ cresciuta molto la consapevolezza di questa squadra e i risultati lo dimostrano, anche con il Sambiase abbiamo cercato la vittoria fino all’ultimo istante. E poi quei tifosi che ti spingono ad andare oltre, questo è un qualcosa di impagabile.

Affrontiamo una squadra ben allenata. Verranno qui a giocare a viso aperto perchè questa è l’idea che hanno e non la snatureranno. Non credo che il terreno di gioco possa incidere sull’andamento della gara, il Granillo pur se piove tiene bene e non sarà un problema.

De Felice ha avuto un paio di occasioni, arriva da un periodo di inattività, ma vi assicuro che è forte, ha dei colpi e sono sicuro che li farà vedere”.