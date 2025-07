Reggina: Trocini punta sulla forza delle corsie esterne in attesa della… ciliegina

La nuova stagione della Reggina riparte da certezze tattiche e da un’idea ben precisa. Mister Trocini conferma il suo 4-3-3 e affida nuovamente a Karim Laaribi le chiavi del centrocampo. È lui il punto di equilibrio, l’uomo da cui passano tutte le trame. Ma lo sviluppo del gioco, come accaduto lo scorso anno, si concentrerà soprattutto sulle corsie esterne.

Per far funzionare le fasce servono gamba e qualità. Nella passata stagione Trocini, per quello che riguarda la linea difensiva, ha potuto contare sui giovani Giuliodori e Vesprini a destra, Cham e Ndoye a sinistra. Tre di questi sono finiti in serie C. Oggi saranno sempre i fuoriquota ad occupare quelle zone di campo con Lanzillotta e in attesa che ne arrivi un altro, mentre dalla parte opposta ci sono Distratto e Fomete.

Nel reparto offensivo, si sono registrate le operazioni più significative proprio per volontà del tecnico e possiamo dire che le opzioni non mancano. Grillo e Ragusa sono stati confermati, le novità sono Simone Edera e Andrea Di Grazia. Due profili che, per tecnica e curriculum, rappresentano un lusso per la categoria che poche squadre possono permettersi. Tra le frecce a disposizione c’è anche il giovane Palumbo, reduce da una buona stagione alla Vibonese. Ha già dimostrato di poter reggere il salto, e potrà crescere in un contesto tecnico e competitivo. Anche lui sarà chiamato a dare il suo contributo.

Per ora, i centravanti a disposizione sono Ferraro e il giovane Pellicanò. Il club, però, è assolutamente attivo sul mercato per consegnare a Trocini un altro attaccante in grado di fare la differenza. Un tassello che completerebbe un organico già molto competitivo.