Trocini sull’evento Operazione Nostalgia: ‘Speriamo di vedere un Granillo pieno’

In occasione della conferenza stampa di presentazione del match tra il Favara e la Reggina, mister Trocini ha rilasciato una breve dichiarazione anche sul raduno di sabato allo stadio Granillo con protagonisti tanti campioni del calcio nazionale e non solo: “Operazione Nostalgia è un evento molto bello. Siamo dispiaciuti di non poterci essere visto che giochiamo fuori, perchè avremmo voluto assistere a questa manifestazione. Tanti campioni tutti insieme al Granillo è bellissimo. Reggio Calabria, i tifosi, meritano questo tipo di feste. Fanno bene alla città, all’ambiente. Speriamo di vedere il Granillo pieno“.

Leggi anche