Raduno Operazione Nostalgia: il programma dettagliato della giornata
Al Granillo per uno show senza precedenti. Roberto Baggio darà il calcio d'inizio
05 Settembre 2025 - 16:12 | Comunicato
Domani si svolgerà il raduno di Serie A Operazione Nostalgia al “Granillo”, che vedrà scendere in campo numerosi ex giocatori amaranto e leggende del calcio.
Ecco il programma ufficiale dell’evento, comunicato da Operazione Nostalgia:
ore 1️⃣7️⃣:3️⃣0️⃣: apertura cancelli dello stadio “Granillo”;
ore 1️⃣9️⃣:0️⃣0️⃣: inizio dello show con presentazione dell’evento;
ore 1️⃣9️⃣:2️⃣0️⃣: presentazione dei giocatori partecipanti, compresi i due calciatori misteriosi;
ore 1️⃣9️⃣:5️⃣0️⃣: omaggio a Totò Schillaci, scomparso il 18 settembre 2024;
ore 2️⃣0️⃣:0️⃣0️⃣: fischio d’inizio della partita, con Roberto Baggio a battere il calcio d’inizio.