Reggina: Trocini fa il punto sugli infortunati. Salandria, stagione finita

Ci sono alcuni passaggi della conferenza stampa di mister Trocini dedicati agli infortunati e alla corsa al primo posto:

“Salandria probabilmente non lo avremo per tutta la stagione, Giuliodori e Adejo speriamo di recuperarli per giovedi a Locri. Curiale è un giocatore importantissimo per noi, dentro e fuori dal campo, dalla spiccata personalità. Negli ultimi minuti di ogni gara è sempre molto utile, ha capacità di incidere pur non segnando. Gioca poco e non può essere mai al meglio della condizione.

Stiamo puntando su un gruppo preciso di 16-18 calciatori. Domenica è decisiva, abbiamo di fronte una squadra di qualità, forte e ripeto l’appello ai tifosi, venite allo stadio e stateci vicino. Il Siracusa avrebbe un punto di vantaggio nel caso in cui vincessimo, inutile parlare di calendario più agevole o meno, è una verità ma fino a un certo punto. Noi dobbiamo pensare al nostro, quindi Nissa e poi Locri. Se poi loro riusciranno a vincerle tutte, faremo a loro un applauso”.